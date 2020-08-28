Комплектация и ценник iPhone 12 неприятно удивят покупателей

Появилась информация о стоимости линейки iPhone 12. Источник сообщает, что ни ценник, ни комплектация не порадуют пользователей.

Ожидается, что iPhone 12 будет поставляться без зарядного блока и наушников – в коробке останется кабель Lightning и сам смартфон. Несмотря на это, стоимость устройства будет начинаться от 699 до 749 долларов. У iPhone 12 Pro Max стоимость будет начинаться от 1149 до 1199 долларов, в прошлом году 11 Pro Max стартовал с 1099 долларов.

В целом, iPhone 12 выглядит очень противоречиво, как черновик компании. Да, у смартфонов появится 5G, но из-за этого производитель удешевляет производство устройства за счет его комплектующих. К тому же, по слухам, традиционную сентябрьскую презентацию перенесли на октябрь. Это также может отразиться на продажах линейки 12.