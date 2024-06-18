Компании Tesla и Matthews не поделили технологии — скандал на $1 млрд

В конце прошлой недели компания Tesla подала в суд на своего бывшего поставщика Matthews International из-за «кражи коммерческих тайн» и «попытки патента конфиденциальной информации». В ответ вторая сторона парировала, что все обвинения безосновательны.

Началось все еще в 2019 году, когда компании заключили соглашение на поставку оборудования. Matthews передавала инструменты для улучшения производства легких батарей, а также обязывалась хранить конфиденциальность информации. Однако, доверие было подорвано, когда в ее патентных заявках были найдены украденные коммерческие тайны. По крайней мере, именно так видит ситуацию Tesla.

Всего в рамках судебного разбирательства компания-истец рассчитывает на не менее 1 миллиарда долларов компенсации. Но Matthews заявляет, что это всего лишь тактика запугивания.