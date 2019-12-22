Книжные издательства хотят заблокировать YouTube навсегда

Издательство “Эксмо” написало заявление на видеосервсиы “YouTube” и “Яндекс.Видео” за опубликованные пиратские ролики. Источник сообщает, что для компании это уже не первый случай, когда приходится бороться за свой аудиоконтент.

Уже четыре года (с 2015) в России принят закон, согласно которому любой сайт может попасть под вечную блокировку после двух проигранных дел в суде от одного правообладателя. Вообще у YouTube есть механизмы, которые автоматически удаляют пиратские ролики. Но срабатывает он не всегда.

Новая история началась из-за книги Лю Цысиня “Задача трех тел”. Ее пиратская версия находилась в свободном доступе на YouTube и Яндекс.Видео. Мосгорсуд удовлетворил заявление “Эксмо” и аудиоверсию книги удалили.

Другие издатели тоже неоднократно попадали в такие ситуации, после чего приходилось обращаться в суд. Теперь Ассоциация авторских прав в инернете заявили, что готовы и дальше извлекать пиратский контент из всех ресурсов и бороться за их полную блокировку.