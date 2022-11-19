Клавиатура SwiftKey от Microsoft вернулась в App Store

Компания Microsoft вернула в App Store популярную клавиатуру SwiftKey, которую убрала оттуда ранее. Это стало возможным за счёт отзывов пользователей, которые просили вернуть удобный инструмент.

Как заявил вице-президент компании Вишну Нат, Microsoft готовит нововведения для клавиатуры, ведь нынешняя версия не обновлялась с августа 2021 года. Точных сроков и перечня возможных нововведений топ-менеджер не назвал.

Сама клавиатура изначально стала популярной на ОС Android, а на iOS появилась в 2014 году с выходом iOS 8, где появилась поддержка сторонних клавиатур. Саму SwiftKey компания Microsoft приобрела в 2016 году.

Отметим, что эта клавиатура также есть на Windows, но более всего она востребована на Windows 11.