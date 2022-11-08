Китайский оператор раскрыл спецификации Realme 10 5G

Китайский мобильный оператор China Telecom раскрыл характеристики и изображения Realme 10 5G. Всю информацию опубликовали на сайте оператора.
Итак, Realme 10 5G получит 6,58-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD +. Чипсет указан как MT6833 — это номер модели процессора Dimensity 700.
Смартфон будет продаваться с объемом памяти 8/128 ГБ или 8/256 ГБ, расширить память можно за счет слота microSD. Сканер отпечатков пальцев встроили в кнопку включения. Нижнюю рамку сделали более широкой, чем у Realme 10 Pro. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки.
Основная камера тройная: 50 + 2 + 0,3 Мп. У фронтальной камеры 8 Мп.
Стоимость Realme 10 5G на сайте China Telecom оценена в 1599 юаней (около $220). Однако, ценник может оказаться своеобразной «заглушкой» и изменится после анонса.
Realme представит свою серию смартфонов Realme 10 уже завтра, 9 ноября.
Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!
Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!
Комментарии