Китайские производители создадут единый аналог Google Play
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Новости

Китайские производители создадут единый аналог Google Play

Китайские гиганты-производители в лице Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo хотят создать единый магазин приложений, который должен стать полноценной заменой Google Play от Google. Таким образом, компании смогут обеспечить работу своих смартфонов без сервисов Google и перестанут зависеть от американской компании.

По замыслу компаний платформа позволит размещать разработчикам со всего мира приложения и осуществлять продажи фильмов, игр, музыки и т.д.

Google Play 1

Новый сервис планируют запустить в девяти странах и регионах, включаю Индонезию, Индию, Малайзию и даже в России. В рамках альянса GDSA планируют использовать собственный преимущества на различных рынках.

По предварительной информации запуск аналога Google Play запланирован на март 2020 года.

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