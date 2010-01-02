Crysis 3 успешно установили на видеокарту

Похоже, что череда безумных игровых экспериментов продолжается. Пользовательница Twitter под ником Strife212 сообщила, что смогла установить Crysis 3 в память видеокарты RTX 3090.

I installed Crysis 3 on my graphics card!



I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it



At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast – GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM — Strife, la fillette révolutionnaire (@Strife212) October 4, 2020

Я установила Crysis 3 на свою видеокарту! Я использовала программное обеспечение для работы с VRAMdrive под названием GPU Ram Drive, создала раздел NTFS на 15 ГБ на графическом процессоре, а затем установила Crysis 3. При очень высоких настройках 4K работает с хорошим показателем fps, а сама игра загружается очень быстро. Согласно GPU-Z, используется 20434 МБ VRAM. Strife212

Правда, девушка-геймер не опубликовала видео, так что пока сложно сказать, насколько такой формат игры лучше (или хуже) обычного.

Отметим, что карта располагает 24 ГБ памяти.