Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Crysis 3 успешно установили на видеокарту

Похоже, что череда безумных игровых экспериментов продолжается. Пользовательница Twitter под ником Strife212 сообщила, что смогла установить Crysis 3 в память видеокарты RTX 3090.

Я установила Crysis 3 на свою видеокарту! Я использовала программное обеспечение для работы с VRAMdrive под названием GPU Ram Drive, создала раздел NTFS на 15 ГБ на графическом процессоре, а затем установила Crysis 3. При очень высоких настройках 4K работает с хорошим показателем fps, а сама игра загружается очень быстро. Согласно GPU-Z, используется 20434 МБ VRAM.

Strife212

Правда, девушка-геймер не опубликовала видео, так что пока сложно сказать, насколько такой формат игры лучше (или хуже) обычного.

Отметим, что карта располагает 24 ГБ памяти.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

По теме

Комментарии

Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить