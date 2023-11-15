Каким будет iPhone 16: названы 16 возможных нововведений

До презентации линейки iPhone 16 чуть меньше года, однако в сети появилось достаточное количество слухов, чтобы составить перечень из 16 изменений, которые Apple может воплотить в своих новых флагманах.

iPhone 16 Ultra

Один из главных слухов – появление нового устройства в линейке iPhone 16‌, ‌iPhone 16‌ Plus, ‌iPhone 16‌ Pro и ‌iPhone 16‌ Pro Max. Согласно предположениям, устройство может иметь дополнительные улучшения камер, больший дисплей и, возможно, даже конструкцию без портов, а также титановые рамки. Конечно, последним уже никого не удивить.

Камеры

Больше всего слухов ходит вокруг камер, которые может получить будущая флагманская линейка Apple:

Расположение камер – камеры в iPhone 16 и iPhone 16 Plus могут быть расположены вертикально, как в iPhone 12, по слухам, это позволит устройствам записывать пространственное видео для Apple Vision Pro.

Сверхширокоугольный объектив – модели iPhone 16 Pro могут быть оснащены улучшенным 48-мегапиксельным сенсором для получения фотографий с более высоким разрешением и большей детализацией при съемке в режиме 0,5х.

Супертелеобъектив – iPhone 16 Pro Max может стать первым смартфоном с таким сенсором, обеспечивающим значительно увеличенный оптический зум.

5-кратный оптический зум – ожидается, что обе модели iPhone 16 Pro будут оснащены 5-кратным оптическим зумом, который в настоящее время является эксклюзивной функцией iPhone 15 Pro Max.

Дисплеи и внешний вид

Если в целом внешний вид, по слухам, не будет сильно отличаться от iPhone 15, то дисплей и некоторые элементы дизайна могут претерпеть изменения:

Большие дисплеи – ожидается, что iPhone 16 Pro и Pro Max будут иметь экраны размером 6,3 и 6,9 дюйма соответственно (сейчас у iPhone 15 Pro – 6,1 дюйма, у 15 Pro Max – 6,7 дюйма).

Технология микролинз – в OLED-дисплее iPhone 16 может использоваться технология микролинз, что сделает экран более ярким, а также энергоэффективный набор материалов.

Кнопка захвата – новая кнопка, которая может появиться в устройствах, однако, ее функционал пока неизвестен.

Твердотельные кнопки – Pro-модели устройств Apple, согласно слухам, наконец получат твердотельные кнопки регулировки громкости, питания и отключения звука.

Кнопка действия – стандартные модели iPhone 16 могут быть оснащены Action button, которые являются эксклюзивом iPhone 15 Pro и Pro Max.

Производительность и технологии

Немало слухов ходит вокруг возможных процессоров линейки iPhone 16. Почвой для размышлений стало решение Apple оснастить последние флагманы чипом A17 Pro, пропустив базовый A17:

Чипы A17 – по слухам, в iPhone 16 и iPhone 16 Plus будет использоваться чип A17 (не A17 Pro).

Чипы A18 Pro – процессор A18 Pro может стать «сердцем» старших моделей iPhone 16.

ИИ – функции искусственного интеллекта, согласно слухам, могут быть эксклюзивными для моделей iPhone 16.

Повышенная емкость батарей – в моделях iPhone 16 Pro может использоваться технология многоярусных аккумуляторов, что увеличит емкость и срок службы.

Поддержка Wi-Fi 7 – нововведение, скорее всего, получат модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, что повысит скорость и стабильность соединения.

5G Advanced – модели Pro могут быть оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X75 для более быстрого и энергоэффективного подключения 5G через сети, поддерживающие «5G Advanced».

Анонс линейки iPhone 16 ожидается традиционно в сентябре 2024 года.