Ayaneo анонсировала карманную ретро-консоль Pocket Micro 2
Новости

Ayaneo анонсировала карманную ретро-консоль Pocket Micro 2

Компания раскрыла лишь название устройства и пообещала серьёзные улучшения по сравнению с первой моделью.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:26
Ayaneo анонсировала карманную ретро-консоль Pocket Micro 2

Ayaneo официально подтвердила разработку портативной консоли Pocket Micro 2. Компания называет устройство «мощной консолью второго поколения» и сопровождает анонс слоганом «REMAKE classic, full evolution».

Подробные характеристики новинки пока не раскрываются. Также производитель не показал финальный дизайн устройства.

Ожидается, что Pocket Micro 2 продолжит концепцию оригинальной Pocket Micro, которая получила компактный корпус в стиле классических портативных консолей Nintendo. Первая модель вышла в 2024 году и была оснащена процессором MediaTek Helio G99, 3,5-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 2600 мА·ч.

Ayaneo анонсировала карманную ретро-консоль Pocket Micro 2

Судя по позиционированию, Pocket Micro 2 сохранит ретро-направленность, но получит более современную начинку. Среди возможных улучшений называют более производительный чип, обновлённый экран и доработанные органы управления.

Ayaneo обещает раскрыть характеристики, стоимость и дату начала продаж Pocket Micro 2 в ближайшие недели.

Обсудить

Главное по теме

Новости Новый вызов Steam Deck? Ayaneo представила игровой мини-планшет с экраном 3:2

Специальный планшет для максимальной портативности.
Новости Портативная консоль Ayaneo Next II может получить дискретную видеокарту Новости Анонсирована китайская портативная консоль AYANEO Geek 2 на Ryzen 7 6800U

Похожие материалы

Steam Valve завезла в США около 13 тонн новых VR-шлемов

Крупные партии нового оборудования перед летним запуском.

 Xbox Xbox может стать дочерней компанией Microsoft

Microsoft обсуждает будущее Xbox на фоне снижения выручки подразделения.

 PlayStation Sony выпустит игровой 27-дюймовый монитор PlayStation с 240 Гц и зарядкой для DualSense

В августе компания выпустит фирменный монитор PlayStation, а также файтстик-контроллер FlexStrike для PS5 и ПК.

 Acer Acer представила дешевую альтернативу Steam Deck за $180

Acer представила Nitro Blaze Link. Устройство не запускает игры самостоятельно, а стримит их с игрового ноутбука.

Скидки и подборки

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Последние новости

Пользователи Google Earth теперь могут летать над Землёй Anthropic пытается снять запрет на Fable 5 и Mythos 5 Honor выпустил X70 Pro Max с батареей на 8560 мА·ч Samsung тестирует One UI 9 ещё на нескольких Galaxy В iOS 27 могут появиться ещё три неанонсированные функции Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad

    Обзоры

  3. Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  5. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  6. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры