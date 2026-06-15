Ayaneo анонсировала карманную ретро-консоль Pocket Micro 2

Ayaneo официально подтвердила разработку портативной консоли Pocket Micro 2. Компания называет устройство «мощной консолью второго поколения» и сопровождает анонс слоганом «REMAKE classic, full evolution».

Подробные характеристики новинки пока не раскрываются. Также производитель не показал финальный дизайн устройства.

Ожидается, что Pocket Micro 2 продолжит концепцию оригинальной Pocket Micro, которая получила компактный корпус в стиле классических портативных консолей Nintendo. Первая модель вышла в 2024 году и была оснащена процессором MediaTek Helio G99, 3,5-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 2600 мА·ч.

Судя по позиционированию, Pocket Micro 2 сохранит ретро-направленность, но получит более современную начинку. Среди возможных улучшений называют более производительный чип, обновлённый экран и доработанные органы управления.

Ayaneo обещает раскрыть характеристики, стоимость и дату начала продаж Pocket Micro 2 в ближайшие недели.