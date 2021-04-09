Как звучит космос: Яндекс представил аудиопутешествие по Вселенной

Яндекс.Музыка представила плейлист-аудиопутешествие «Музыка звёзд», посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос. Он состоит из 10 треков и заканчивается бонусным эпизодом, в котором музыканты, программисты и астрономы рассказывают, как можно связать технологии и творчество.

Особенность плейлиста в том, что звёзды и галактики сами стали соавторами музыки: каждый трек составлен на основе их уникальных параметров, которые преобразовали в музыку с помощью алгоритмов.

«Нам важно популяризировать науку и технологии самыми разными способами, чтобы увлечь как можно больше людей. Почему бы не использовать для этого музыку? Мы уже представляем, как выглядит космическое пространство, а теперь его можно и послушать. Уверена, что кого-то альбом вдохновит на изучение галактики, устройства вселенной или технологий работы с данными. Кто знает, может, именно эти треки будут звучать на космических кораблях, которые будут везти туристов на околоземную орбиту» — отметила генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.

Путешествие начинается от Солнца и заканчивается у сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики M87 на расстоянии 53,5 миллиона световых лет от Земли. В пути можно услышать, как «звучат» разные небесные тела: звёзды, пульсары и целые галактики, узнать о них больше из комментариев учёных и даже представить, как они выглядят — для каждого трека сделаны видеошоты, небольшие зацикленные видео.

Превратить данные в мелодии Яндекс.Музыке помогли методы сонификации. Из яркости, движения и других характеристик небесных тел выделили частоту и амплитуду — то, что можно использовать как параметры звука. Каждый параметр выражается численно, и с помощью таблицы эти числа сопоставили с определенными нотами. Затем подобрали гармоническое движение, инструменты и эффекты — и в итоге получилось 10 законченных произведений.

Завершает путешествие бонус-трек. В нём эксперты рассказали о том, как создавалась музыка звёзд, какие параметры небесных тел для этого использовались, почему в космосе на самом деле нет никаких звуков и в чём алгоритмы пока ещё проигрывают человеку.

Плейлист «Музыка звёзд» был создан командой Яндекс.Музыки при участии астрофизиков. Данные небесных тел для альбома предоставили проект «Радиоастрон» Астрокосмического центра ФИАН, Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд (AAVSO), Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) и NASA.

Плейлист «Музыка звёзд» можно послушать на Яндекс.Музыке и в поиске Яндекса.

Яндекс не впервые экспериментирует с параметрической музыкой. В 2019 году Яндекс.Музыка выпустила альбом «Нечеловеческая музыка», в который вошли произведения, написанные композиторами в соавторстве с нейросетью Яндекса. В 2016 году вышел альбом «Нейронная оборона», вдохновлённый творчеством Егора Летова. Все тексты на альбоме написала нейросеть.