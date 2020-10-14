Как отреагировали пользователи на отсутствие зарядки и наушников у iPhone 12

Вчера компания Apple анонсировала iPhone 12. И тогда же стало известно, что новинки не получат в комплекте зарядного устройства и наушников. Их придётся докупать отдельно.

Мнения пользователей уже разделились. Одни винят корпоративную жадность купертиновцев, считая, что так они заставят пользователей тратить больше.

Imagine selling your kidney to buy the new iPhone 12 and it comes WITHOUT a charger and headphones. #AppleEvent pic.twitter.com/LuoUmAsLtJ — àbDullah✨ (@BehtareenInsan) October 13, 2020

За уменьшение коробки и меньшего использования картона – респект, но теперь походу без адаптера и наушников живем. #AppleEvent pic.twitter.com/hu1bCBNmyk — публичная личность (@maksymchyzh) October 13, 2020

С другой стороны, в компании заявляют, что не все пользуются штатными EarPods, а многие также используют сторонние блоки питания.

Кроме того, Apple хочет снизить выбросы углерода в атмосферу, что должно улучшить экологию. А отказ от поставок избыточных аксессуаров является частью этой стратегии. Правда, неясно, как это может решить проблему выбросов, если блоки зарядки просто будут выпускаться отдельно.

Однако, по данным компании, сокращение выбросов углерод будет эквивалентным тому, что дают за год 450 000 автомобилей.