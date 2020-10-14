Представлены iPhone 12 и iPhone 12 mini

Сегодня Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с поддержкой 5G. Новые модели iPhone 12 оснащены огромным дисплеем Super Retina XDR от края до края, а также передней панелью Ceramic Shield, которая гораздо лучше защищает устройство при падении.

A14 Bionic, самый быстрый процессор Apple для смартфона, значительно быстрее справляется с любой задачей, а также использует новые возможности вычислительной фотографии и продвинутой системы двух камер, обеспечивая высочайшее качество фото- и видеосъёмки.

Кроме того, в iPhone 12 применяется новая технология MagSafe, которая обеспечивает быструю беспроводную зарядку, но и позволяет создать новую экосистему аксессуаров, которые легко примагничиваются к iPhone.

Алюминиевые корпуса iPhone 12 и iPhone 12 mini представлены в пяти цветах: синем, зелёном, чёрном, белом и PRODUCT(RED). iPhone 12 появится в продаже в пятницу, 23 октября. iPhone 12 mini станет доступен в магазинах в пятницу, 13 ноября.

Модели iPhone 12 поддерживают большинство диапазонов 5G, а это означает возможность подключения к 5G во множестве стран и городов. Модели, выпущенные для рынка США, поддерживают миллиметровые волны. Это крайне высокие частоты 5G, связь на которых достигает скорости 4 Гбит в секунду даже там, где спрос на подключение к 5G очень высок. А ещё в моделях iPhone 12 используется режим Smart Data, благодаря которому срок работы без подзарядки увеличивается — интеллектуальная технология в реальном времени оценивает и оптимизирует необходимое соотношение передачи данных и использования аккумулятора при работе с сетями 5G.

iPhone 12 с диагональю 6,1 дюйма и iPhone 12 mini с диагональю 5,4 дюйма. iPhone 12 mini — это самый компактный, лёгкий и тонкий смартфон с поддержкой 5G. Их корпуса производятся из алюминия, который используется в аэрокосмической отрасли, а передняя панель Ceramic Shield в четыре раза лучше защищает дисплей от повреждений при падении. При создании Ceramic Shield используется высокотемпературная кристаллизация: в стеклянной матрице выращиваются керамические нанокристаллы.

Дисплей Super Retina XDR от края до края на iPhone 12 и iPhone 12 mini занимает всю переднюю панель. Контрастность на обеих моделях составляет 2 000 000:1 — тем самым достигается правильная передача чёрного цвета. А поддержка формата HDR обеспечивает просмотр видео в высоком разрешении и возможность разглядеть на фото мельчайшие детали. Кроме того, яркость в пиковом режиме почти в два раза выше, чем у iPhone 11.

Уровень защиты корпуса iPhone 12 и iPhone 12 mini от воды соответствует рейтингу IP68. Оба устройства выдерживают погружение на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут и не пострадают, если случайно пролить на них кофе или газировку.5

В систему входят сверхширокоугольная камера, а также новая широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6 — самая быстрая на iPhone. Теперь широкоугольная камера способна улавливать на 27% больше света, что позволяет ещё лучше снимать фото и видео при слабом освещении. Технология Smart HDR 3 регулирует баланс белого, контрастность, насыщенность и детализацию поверхностей на фото с помощью машинного обучения.

iPhone 12 — первое устройство, с помощью которого можно снимать HDR‑видео в стандарте Dolby Vision. Стандарт сохраняется и при монтаже в приложениях Фото и iMovie.

Технология MagSafe обеспечивает более быструю и эффективную беспроводную зарядку устройства и поддерживает новую экосистему аксессуаров. Магниты MagSafe расположены вокруг индукционного элемента зарядного устройства таким образом, что iPhone автоматически совмещается с ним для подзарядки. Мощность зарядных устройств MagSafe составляет до 15 Вт, но они по‑прежнему совместимы с устройствами стандарта Qi.

Технология MagSafe используется в новых силиконовых, кожаных и прозрачных чехлах, а также кожаном чехле‑бумажнике, которые легко примагничиваются к задней поверхности iPhone. С помощью обычного и двойного зарядного устройства MagSafe можно заряжать iPhone и Apple Watch. Инновационная технология MagSafe может также использоваться в аксессуарах сторонних производителей.

Впервые в моделях iPhone 12 будут использоваться только переработанные редкоземельные металлы, в том числе в камерах, Taptic Engine и MagSafe, а также в тех аксессуарах MagSafe, которые производит Apple. Кроме того, в комплект поставки всех моделей iPhone больше не будут входить адаптер питания и наушники EarPods. Подобное решение позволяет сделать упаковку iPhone меньше и легче, то есть сократить количество перевозок — теперь за один раз можно отправить на 70% больше смартфонов.

iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в нескольких цветах —синем, зелёном, чёрном, белом и PRODUCT(RED) — с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ по цене от 79 990 руб. и 69 990 руб. Покупатели в России смогут приобрести iPhone 12 начиная с пятницы, 23 октября. iPhone 12 mini станет доступен начиная с пятницы, 13 ноября.