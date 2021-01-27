Качественные рендеры iPhone SE Plus попали в Сеть

Китайский ресурс MyDrivers показал качественные рендеры будущего смартфона iPhone SE Plus, который по слухам должен появиться в том году. По замыслу Apple новинка должна стать хитом и привлечь новых покупателей, который ранее не пользовались iOS.

На опубликованных рендерах грядущий смартфон больше похож на iPhone XR. У него одна большая основная камера на 12 МП, а дисплей имеет характерный вырез под чёлку. Ранее источники приписывали iPhone SE Plus корпус от старого iPhone 8 Plus.

Смартфон получит 6,1-дюймовый дисплей с чёлкой, но без функции распознавания лица, чтобы сократить стоимость устройства. Вместо этого, сбоку появится сканер отпечатков пальцев.

В качестве процессора будет использоваться A14 Bionic от iPhone 12, но без поддержки сетей пятого поколения 5G.

Стоимость iPhone SE Plus составит 499 долларов.