Японский модуль SLIM в третий раз проснулся на Луне

Вечером 27 марта 2024 года по местному времени, Японский посадочный модуль SLIM в третий раз пробудился на поверхности Луны — вторую лунную ночь, которая не была изначально предусмотрена его функциональностью.

Аппарат пока еще испытывает значительное тепло от солнечной радиации, что сказывается на его возможностях. Несмотря на это, SLIM смог передать навигационные данные через встроенную в него камеру, хотя новый сеанс связи запланирован на более поздний временной отрезок для дополнительного обновления информации.

Некоторые компоненты, включая датчики температуры и элементы аккумуляторной батареи, начали демонстрировать кратковременные сбои из-за экстремальных условий, однако в целом функциональность аппарата остается стабильной.

SLIM был доставлен на Луну 20 января 2024 года и высажен в кратере Сиори вместе с двумя маленькими планетоходами. Однако при посадке модуль потерял часть сопла и перевернулся, из-за чего может подзаряжать аккумуляторы лишь на закате лунного дня.