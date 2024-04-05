Яндекс Карты добавили больше подсказок перед сложными манёврами

В Яндексах Картах и Навигаторе обновился режим автомобильного ведения. При сложных маневрах в приложении лучше указывается траектория маршрута, а новые подсказки помогают водителю заранее перестроиться в нужный ряд. Нововведение должно сделать маршрут более понятным и помочь водителю лучшее ориентироваться в пути.

Если водителя предстоит несколько поворотов подряд, приложение покажет маршрут так, чтобы все они были в поле зрения. Таким образом водитель сможет лучше рассмотреть манёвр и заранее к нему подготовиться. Прямо перед сложным участком маршрута Карты приблизят его, чтобы был виден нужный съезд.

Подсказки по маршруту тоже обновились. Теперь Карты предупреждают не только ближайшем, но и о следующем манёвре, если между ними меньше 1 км. Вторая подсказка не мешает водителю: она не пересекается с первой и меньше по размеру. Кроме того, она всегда расположена так, чтобы последовательность манёвров оставалась понятной.