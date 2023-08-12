Apple прекращает выпуск фильмов и сериалов с русской озвучкой

В платформе Apple TV+ наблюдается недостаток новых фильмов и сериалов с русской озвучкой. Среди недавних проектов, где она есть, можно выделить фильм «Плюшевый пузырь», сериал «Захваченный рейс» и второй сезон «Основания».

Впрочем, в случае других картин, русская озвучка отсутствует, в то время как для других языков она сохраняется. Например, свежие выпуски мультсериала «Странная планета» и третьего сезона «В ритме жизни» больше не сопровождаются русской озвучкой, однако поддерживают субтитры для русскоязычной аудитории.

По всей видимости, данное изменение связано с тем, что ранее заключенные контракты со студиями на озвучивание новых проектов истекли.