Itel представила бюджетный смартфон S23+ с большим изогнутым экраном

Компания Itel представила новый смартфон S23+ с большим изогнутым экраном по доступной цене.

Itel S23+ получил 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и максимальной яркостью 500 нит, в который встроен подэкранный сканер отпечатков пальцев. Кроме того, в смартфоне есть 32-мегапиксельная фронтальная камера, а также динамическая панель, похожая на Dynamic Island от Apple.

Под «капотом» Itel S23+ процессор Unisoc T616, 8 ГБ ОЗУ (+8 ГБ виртуальной) и хранилище на 256 ГБ. Компания акцентирует внимание на технологии хранения Atom, которая позволяет сохранять производительность устройства на высоком уровне после четырех лет использования благодаря автоматическому упорядочиванию данных.

На задней панели смартфона располагается 50-мегапиксельная камера. Батарея устройства имеет емкость 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Программной основой itel S23+ станет оболочка itelOS 13 на базе Android 13 с интегрированным голосовым помощником Aivana GPT.

Стоимость смартфона — всего $120 (~11 600 рублей). Itel предоставляет покупателям 3-летнюю гарантию и возможность бесплатной замены экрана в течение первых 6 месяцев использования.