Обзор Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED: красивая картинка и Алиса по адекватной цене

Реально упрощает жизнь.

В феврале 2025 года Яндекс представил новое поколение умного телевизора с обновленным экраном — ТВ Станция QLED. Спустя несколько месяцев компания решила сделать шаг навстречу тем, кто ищет более доступное решение, и выпустила модель ТВ Станция Бейсик QLED.

Это версия из бюджетной линейки, но экономия тут скорее в цене, чем в возможностях. Инженеры Яндекса постарались объединить все фишки умных колонок и AI TV, мощные технологии, надежное железо и другие характеристики, не уступающие конкурентам в своей ценовой категории. Получилось ли? Разбираемся в обзоре!

Характеристики Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

  • Модель: Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 50“
  • Габариты: 1112×655×82 мм (без ножек), 1112×707×275 мм (с ножками), 8.2 кг
  • Дисплей: 50”, 3840×2160 пикселей (Ultra HD 4K), 60 Гц, 450 нит (тип), контраст 5000:1, 93% DCI-P3, углы обзора 178 градусов, HDR10
  • Тип ЖК-матрицы: VA
  • Технология подсветки экрана: KSF QLED
  • Тип подсветки экрана: Direct LED
  • Микрофоны: 4
  • Звук: 2 динамика по 15 Вт каждый, Dolby Audio
  • ОС: YaOS X
  • Память: 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ
  • Связь: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5 ГГц, Matter over Wi-Fi, Bluetooth 5.1 BLE
  • Интерфейсы: 3×HDMI 2.1 (eARC), 2×USB-А 2.0, Ethernet, аудиовыход 3.5 мм, S/PDIF, TOSLINK
  • Максимальная потребляемая мощность: 145 Вт
  • Срок гарантии и службы: 1 и 5 лет
  • Цена на момент обзора: 39 990 ₽

Комплект поставки и первый запуск

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED приходит в обычной коричневой коробке, на которой перечислены основные возможности модели. Внутри без сюрпризов, все самое необходимое для запуска:

  • ТВ Станция Бейсик QLED
  • Две ножки и винты для их крепления
  • Пульт и батарейки к нему
  • Кабель питания
  • Документация
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Ножки пластиковые, небольшие по размеру, с мягкими прорезиненными накладками и отверстиями для винтов крепления. На них телевизор стоит уверенно и не скользит по поверхности. Устанавливаются быстро, но нужна крестовая отвертка — в комплекте она не идет.

«Из коробки» экран и рамки по периметру аккуратно заклеены защитными пленками, причем каждая с номером — снимаешь их в правильном порядке, и это немного напоминает «ритуал распаковки».

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Дальше все интуитивно: подключил кабель питания и устройство сразу оживает. Алиса подсказала подключить пульт, выбрать сеть (провод или Wi-Fi), войти в аккаунт, добавив устройство в приложение «Умный дом с Алисой». Все это заняло буквально несколько минут.

Современный телевизор с тонкими рамками

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Внешне ТВ Станция Бейсик QLED производит приятное впечатление: строгая, современная, минималистичная, без лишних деталей. Почти всю переднюю часть занимает экран с тонкими рамками.

На нижней рамке — аккуратный логотип «Яндекс», а прямо под ним блок с микрофонами, фирменная подсветка Алисы и кнопка включения. Цветовая индикация меняется в зависимости от ситуации: при настройке она светится синим, во время обращения в Алисе — фиолетовым, а при регулировке громкости — зеленым. Смотрится симпатично, особенно в темное время суток.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Корпус сделан из черного матового пластика. Сборка добротная: люфтов и скрипов нет, крышка жесткая, при установке все стоит устойчиво.

У меня версия ТВ Станции на 50 дюймов. Весит она чуть больше 8 кг — одному достать из коробки и установить не составит никаких проблем. Всего в линейке Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED четыре модели:

  • 43” — 958×570×81 мм, 6,2 кг;
  • 50” — 1112×655×82 мм, 8,2 кг;
  • 55” — 1226×723×82 мм, 9,8 кг;
  • 65” — 1446×844×83 мм, 14,3 кг;

По габаритам модели точь-в-точь как прошлогодние ТВ Станции Бейсик, на одну из которых мы уже делали обзор.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Что приятно — разъемы расположили довольно удобно. Питание вынесли на правую часть задней панели, а все остальное находится слева:

  • Три HDMI 2.1 с поддержкой ARC;
  • Два USB-A 2.0;
  • Ethernet;
  • Оптический выход;
  • 3,5 мм для наушников.

На мой взгляд, портов хватает для обычного использования: приставка, консоль, саундбар — все влезает. Но лично мне не хватает хотя бы одного USB 3.0 для внешнего диска: фильмы с флешки читаются нормально, но с тяжелыми файлами есть проблемы.

QLED-экран и два динамика

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Главное отличие новой ТВ Станции Бейсик QLED от прошлогодней модели — дисплей. Теперь используется подсветка KSF вместе с QLED, и за счет этого картинка стала более насыщенной и сочной (цветовой охват 93% DCI-P3).

Вне зависимости от размера все ТВ Станции Бейсик QLED получили разрешение Ultra HD 4K (3840×2160 пикселей), яркость 450 нит и контраст 5000:1. Для повседневного просмотра более чем хватает, в светлой комнате картинка не «проваливается». Углы обзора широкие (178 градусов) — можно смотреть даже сбоку, сидя на кухне за столом, и качество не страдает.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Но есть и ограничение: частота обновления всего 60 Гц. Для фильмов и YouTube этого хватает, а вот если брать телевизор ради игр, то плавности будет недостаточно.

Изображение в целом радует: оттенки выглядят естественно, глаза не устают даже после пары часов сериала, а HDR10 делает свое дело — в фильмах хорошо различимы и самые светлые фрагменты, и затемненные области.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Одной из особенностей телевизоров Яндекс является тот факт, что на заводской линии каждый телевизор проходит индивидуальную настройку цветопередачи. Поэтому баланс белого выставлен точно, и нет ощущения, что картинка «уходит» в холодные или теплые тона.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Еще одна интересная фишка — Алиса умеет различать голоса и подстраивать рекомендации под конкретного человека. На практике это оказалось удобно: я досматриваю сериал вечером, а днем племяннику подсовываются мультики, и мы друг другу не мешаем.

Что касается звука, то все предсказуемо для встроенной системы: динамиков хватает для сериалов, фильмов или музыки «на фоне». Речь звучит отчетливо, басы есть, но они скорее намекают на глубину, чем реально создают эффект кинотеатра.

В моей 50-дюймовой версии стоят два динамика по 15 Вт с поддержкой Dolby Audio. Если просто смотреть телевизор, все окей. Но когда я включил «Дюну», стало понятно, что без саундбара или колонок не обойтись — глубины и объема все-таки не хватает.

Голосовое управление

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

В ТВ Станции Бейсик QLED управление голосом является одной из ключевых фишек. Телевизор реагирует не только на привычные команды вроде «включи фильм» или «сделай громче», но и позволяет почти полностью управлять интерфейсом.

Голосом можно листать каталоги фильмов, ставить фильтры, перематывать видео и даже устанавливать приложения из фирменного магазина. Когда это впервые пробуешь, ощущение необычное, однако это удобно и быстро привыкаешь.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Иногда Алиса понимает с полуслова, а иногда приходится повторять команду или перефразировать. Особенно это заметно, если в комнате шумно или есть посторонние голоса.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Отдельно стоит отметить, что часть функций зависит от поддержки конкретных сервисов. Например, в приложениях х вроде VK Видео, Wink, Иви и RUTUBE уже работает расширенное голосовое управление: переключение разделов, нажатие виртуальных кнопок, выбор контента.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

В итоге впечатление у меня двоякое. С одной стороны — это реально шаг вперед по сравнению с обычными Smart TV, где голосом максимум можно найти видео на YouTube. Здесь функционал шире и удобнее. С другой — полностью на голосовое управление пока полагаться рано: иногда это быстро и комфортно, а иногда — раздражает, и ловишь себя на мысли, что проще было бы «по старинке» нажать пару кнопок. Хотя у главреда другое мнение — он голосом управляет всем и не жалуется.

Два в одном

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED — это не просто телевизор, а гибрид «два в одном»: экран + колонка со встроенной Алисой. Когда телевизор включен — это AI TV с приложениями, фильмами, играми, трансляциями. Когда экран выключен — остается Станция: можно включить музыку, поставить будильник, управлять умным домом.

С контентом проблем нет — кино, сериалы, телевидение, спорт, стримы, все доступно. Алиса умеет сама направить в тот онлайн-кинотеатр, где есть фильм по подписке. У меня, например, Кинопоиск, и телевизор сразу открывает там фильм, который я выбрал.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Очень зашел новый режим «Ночной сеанс». Включаешь вечером и сразу становится «ламповее»:

  • Теплые цвета — уменьшают синеву на экране, так глаза меньше устают в темноте;
  • Комфортная громкость — выравнивает звук, чтобы тихие сцены не приходилось «подкручивать», а громкие не били по ушам.

Есть встроенный нейробраузер, который переводит и озвучивает видео на разных языках. Удобная штука, особенно если попадаются ролики без субтитров. Но тут есть минус: иногда при открытии выскакивает капча. На телевизоре ее вводить — то еще удовольствие. Пульт не очень подходит для этого, и пару раз я просто махнул рукой и просто выключил его. А вот листать в браузере сайты удобно, можно не только смотреть фильмы, но читать новости и обзоры на The GEEK.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Каталог приложений в YaOS Store постепенно растет. На старте он был довольно скромным, сейчас стало лучше. Если чего-то нет — доступна установка APK-файлов. Это прямо редкость для Smart TV, обычно все жестко ограничено. Тут же телевизор дает больше свободы.

Отдельная фишка — AI-помощник в играх. Телевизор понимает, во что ты играешь, и Алиса может подсказывать прямо по ходу. Например, можно спросить про прохождение уровня, стратегию, крафт или лор персонажей. Иногда это реально выручает, когда не хочется отвлекаться на смартфон.

Поддерживаются современные консоли — PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, а также облачные сервисы VK Play Cloud и МТС FOG Play. ПК пока не поддерживается, обещают добавить через HDMI. Сейчас функция работает в тестовом режиме.

Ну и, как часть экосистемы, телевизор работает с умным домом. Подключаются лампочки, датчики и другие устройства напрямую через Wi-Fi и Matter. Сценарии запускаются даже когда экран выключен. Например, можно сказать: «Алиса, вечер кино» — и телевизор включится, свет станет мягче, шторы закроются.

Итого

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED — это удачный вариант для тех, кто хочет получить и телевизор, и умную колонку в одном устройстве. Да, есть упрощения вроде частоты обновления и не самого мощного звука, но в целом картинка радует глаз, а внешний вид остается современным и аккуратным. Устройство ощущается практичным, а не «дешевым компромиссом».

Плюсы

  • Сочетание телевизора и умной колонки
  • Качественная картинка, насыщенные цвета
  • Расширенное голосовое управление
  • Функция «Ночной сеанс»
  • Возможность устанавливает APK-файлы
  • Стильный корпус с тонкими рамками
  • Доступный ценник

Недостатки

  • Частота обновления экрана 60 Гц
  • Средний звук
  • Нет USB 3.0

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
