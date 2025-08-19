Обзор Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED: красивая картинка и Алиса по адекватной цене

В феврале 2025 года Яндекс представил новое поколение умного телевизора с обновленным экраном — ТВ Станция QLED. Спустя несколько месяцев компания решила сделать шаг навстречу тем, кто ищет более доступное решение, и выпустила модель ТВ Станция Бейсик QLED.

Это версия из бюджетной линейки, но экономия тут скорее в цене, чем в возможностях. Инженеры Яндекса постарались объединить все фишки умных колонок и AI TV, мощные технологии, надежное железо и другие характеристики, не уступающие конкурентам в своей ценовой категории. Получилось ли? Разбираемся в обзоре!

Характеристики Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED

Модель: Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 50“

Габариты: 1112×655×82 мм (без ножек), 1112×707×275 мм (с ножками), 8.2 кг

Дисплей: 50”, 3840×2160 пикселей (Ultra HD 4K), 60 Гц, 450 нит (тип), контраст 5000:1, 93% DCI-P3, углы обзора 178 градусов, HDR10

Тип ЖК-матрицы: VA

Технология подсветки экрана: KSF QLED

Тип подсветки экрана: Direct LED

Микрофоны: 4

Звук: 2 динамика по 15 Вт каждый, Dolby Audio

ОС: YaOS X

Память: 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ

Связь: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5 ГГц, Matter over Wi-Fi, Bluetooth 5.1 BLE

Интерфейсы: 3×HDMI 2.1 (eARC), 2×USB-А 2.0, Ethernet, аудиовыход 3.5 мм, S/PDIF, TOSLINK

Максимальная потребляемая мощность: 145 Вт

Срок гарантии и службы: 1 и 5 лет

Цена на момент обзора: 39 990 ₽

Комплект поставки и первый запуск

Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED приходит в обычной коричневой коробке, на которой перечислены основные возможности модели. Внутри без сюрпризов, все самое необходимое для запуска:

ТВ Станция Бейсик QLED

Две ножки и винты для их крепления

Пульт и батарейки к нему

Кабель питания

Документация

Ножки пластиковые, небольшие по размеру, с мягкими прорезиненными накладками и отверстиями для винтов крепления. На них телевизор стоит уверенно и не скользит по поверхности. Устанавливаются быстро, но нужна крестовая отвертка — в комплекте она не идет.

«Из коробки» экран и рамки по периметру аккуратно заклеены защитными пленками, причем каждая с номером — снимаешь их в правильном порядке, и это немного напоминает «ритуал распаковки».

Дальше все интуитивно: подключил кабель питания и устройство сразу оживает. Алиса подсказала подключить пульт, выбрать сеть (провод или Wi-Fi), войти в аккаунт, добавив устройство в приложение «Умный дом с Алисой». Все это заняло буквально несколько минут.

Современный телевизор с тонкими рамками

Внешне ТВ Станция Бейсик QLED производит приятное впечатление: строгая, современная, минималистичная, без лишних деталей. Почти всю переднюю часть занимает экран с тонкими рамками.

На нижней рамке — аккуратный логотип «Яндекс», а прямо под ним блок с микрофонами, фирменная подсветка Алисы и кнопка включения. Цветовая индикация меняется в зависимости от ситуации: при настройке она светится синим, во время обращения в Алисе — фиолетовым, а при регулировке громкости — зеленым. Смотрится симпатично, особенно в темное время суток.

Корпус сделан из черного матового пластика. Сборка добротная: люфтов и скрипов нет, крышка жесткая, при установке все стоит устойчиво.

У меня версия ТВ Станции на 50 дюймов. Весит она чуть больше 8 кг — одному достать из коробки и установить не составит никаких проблем. Всего в линейке Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED четыре модели:

43” — 958×570×81 мм, 6,2 кг;

50” — 1112×655×82 мм, 8,2 кг;

55” — 1226×723×82 мм, 9,8 кг;

65” — 1446×844×83 мм, 14,3 кг;

По габаритам модели точь-в-точь как прошлогодние ТВ Станции Бейсик, на одну из которых мы уже делали обзор.

Что приятно — разъемы расположили довольно удобно. Питание вынесли на правую часть задней панели, а все остальное находится слева:

Три HDMI 2.1 с поддержкой ARC;

Два USB-A 2.0;

Ethernet;

Оптический выход;

3,5 мм для наушников.

На мой взгляд, портов хватает для обычного использования: приставка, консоль, саундбар — все влезает. Но лично мне не хватает хотя бы одного USB 3.0 для внешнего диска: фильмы с флешки читаются нормально, но с тяжелыми файлами есть проблемы.

QLED-экран и два динамика

Главное отличие новой ТВ Станции Бейсик QLED от прошлогодней модели — дисплей. Теперь используется подсветка KSF вместе с QLED, и за счет этого картинка стала более насыщенной и сочной (цветовой охват 93% DCI-P3).

Вне зависимости от размера все ТВ Станции Бейсик QLED получили разрешение Ultra HD 4K (3840×2160 пикселей), яркость 450 нит и контраст 5000:1. Для повседневного просмотра более чем хватает, в светлой комнате картинка не «проваливается». Углы обзора широкие (178 градусов) — можно смотреть даже сбоку, сидя на кухне за столом, и качество не страдает.

Но есть и ограничение: частота обновления всего 60 Гц. Для фильмов и YouTube этого хватает, а вот если брать телевизор ради игр, то плавности будет недостаточно.

Изображение в целом радует: оттенки выглядят естественно, глаза не устают даже после пары часов сериала, а HDR10 делает свое дело — в фильмах хорошо различимы и самые светлые фрагменты, и затемненные области.

Одной из особенностей телевизоров Яндекс является тот факт, что на заводской линии каждый телевизор проходит индивидуальную настройку цветопередачи. Поэтому баланс белого выставлен точно, и нет ощущения, что картинка «уходит» в холодные или теплые тона.

Еще одна интересная фишка — Алиса умеет различать голоса и подстраивать рекомендации под конкретного человека. На практике это оказалось удобно: я досматриваю сериал вечером, а днем племяннику подсовываются мультики, и мы друг другу не мешаем.

Что касается звука, то все предсказуемо для встроенной системы: динамиков хватает для сериалов, фильмов или музыки «на фоне». Речь звучит отчетливо, басы есть, но они скорее намекают на глубину, чем реально создают эффект кинотеатра.

В моей 50-дюймовой версии стоят два динамика по 15 Вт с поддержкой Dolby Audio. Если просто смотреть телевизор, все окей. Но когда я включил «Дюну», стало понятно, что без саундбара или колонок не обойтись — глубины и объема все-таки не хватает.

Голосовое управление

В ТВ Станции Бейсик QLED управление голосом является одной из ключевых фишек. Телевизор реагирует не только на привычные команды вроде «включи фильм» или «сделай громче», но и позволяет почти полностью управлять интерфейсом.

Голосом можно листать каталоги фильмов, ставить фильтры, перематывать видео и даже устанавливать приложения из фирменного магазина. Когда это впервые пробуешь, ощущение необычное, однако это удобно и быстро привыкаешь.

Иногда Алиса понимает с полуслова, а иногда приходится повторять команду или перефразировать. Особенно это заметно, если в комнате шумно или есть посторонние голоса.

Отдельно стоит отметить, что часть функций зависит от поддержки конкретных сервисов. Например, в приложениях х вроде VK Видео, Wink, Иви и RUTUBE уже работает расширенное голосовое управление: переключение разделов, нажатие виртуальных кнопок, выбор контента.

В итоге впечатление у меня двоякое. С одной стороны — это реально шаг вперед по сравнению с обычными Smart TV, где голосом максимум можно найти видео на YouTube. Здесь функционал шире и удобнее. С другой — полностью на голосовое управление пока полагаться рано: иногда это быстро и комфортно, а иногда — раздражает, и ловишь себя на мысли, что проще было бы «по старинке» нажать пару кнопок. Хотя у главреда другое мнение — он голосом управляет всем и не жалуется.

Два в одном

Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED — это не просто телевизор, а гибрид «два в одном»: экран + колонка со встроенной Алисой. Когда телевизор включен — это AI TV с приложениями, фильмами, играми, трансляциями. Когда экран выключен — остается Станция: можно включить музыку, поставить будильник, управлять умным домом.

С контентом проблем нет — кино, сериалы, телевидение, спорт, стримы, все доступно. Алиса умеет сама направить в тот онлайн-кинотеатр, где есть фильм по подписке. У меня, например, Кинопоиск, и телевизор сразу открывает там фильм, который я выбрал.

Очень зашел новый режим «Ночной сеанс». Включаешь вечером и сразу становится «ламповее»:

Теплые цвета — уменьшают синеву на экране, так глаза меньше устают в темноте;

Комфортная громкость — выравнивает звук, чтобы тихие сцены не приходилось «подкручивать», а громкие не били по ушам.

Есть встроенный нейробраузер, который переводит и озвучивает видео на разных языках. Удобная штука, особенно если попадаются ролики без субтитров. Но тут есть минус: иногда при открытии выскакивает капча. На телевизоре ее вводить — то еще удовольствие. Пульт не очень подходит для этого, и пару раз я просто махнул рукой и просто выключил его. А вот листать в браузере сайты удобно, можно не только смотреть фильмы, но читать новости и обзоры на The GEEK.

Каталог приложений в YaOS Store постепенно растет. На старте он был довольно скромным, сейчас стало лучше. Если чего-то нет — доступна установка APK-файлов. Это прямо редкость для Smart TV, обычно все жестко ограничено. Тут же телевизор дает больше свободы.

Отдельная фишка — AI-помощник в играх. Телевизор понимает, во что ты играешь, и Алиса может подсказывать прямо по ходу. Например, можно спросить про прохождение уровня, стратегию, крафт или лор персонажей. Иногда это реально выручает, когда не хочется отвлекаться на смартфон.

Поддерживаются современные консоли — PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, а также облачные сервисы VK Play Cloud и МТС FOG Play. ПК пока не поддерживается, обещают добавить через HDMI. Сейчас функция работает в тестовом режиме.

Ну и, как часть экосистемы, телевизор работает с умным домом. Подключаются лампочки, датчики и другие устройства напрямую через Wi-Fi и Matter. Сценарии запускаются даже когда экран выключен. Например, можно сказать: «Алиса, вечер кино» — и телевизор включится, свет станет мягче, шторы закроются.

Итого

Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED — это удачный вариант для тех, кто хочет получить и телевизор, и умную колонку в одном устройстве. Да, есть упрощения вроде частоты обновления и не самого мощного звука, но в целом картинка радует глаз, а внешний вид остается современным и аккуратным. Устройство ощущается практичным, а не «дешевым компромиссом».