Опубликовано живое фото iQOO 10 Pro

Смартфон iQOO 10 Pro в версии BMW Edition появился на живом фото. Его должны представить в июле, и он будет одним из первых смартфонов с топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1.

На изображении виден блок камеры с тремя датчиками. Есть упоминание OIS и 20-кратного зума.

По слухам, iQOO 10 Pro получит 6,78-дюймовый OLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана составит 3200 х 1440 пикселей. Емкость аккумулятора — 4700 мАч, про мощность проводных и беспроводных зарядок пока данных нет.

Также известно, что у смартфона будут стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

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