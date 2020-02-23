iPhone SE2 выйдет без задержки

Выход компактного iPhone SE 2 или iPhone 9 состоится вовремя, а всё благодаря заводам в Индии и других странах.

По предварительной информации выход новинки состоится 31 марта. Но презентации пройдёт только в онлайн-режиме, а всё из-за коронавируса.

Многие источники утверждают, что Apple смогла перенести и наладить производство новинки в другие страны, где более стабильная ситуация в отличии от Китая. Смартфон будет собираться в Индии, как это было с оригинальным iPhone SE.

Стоимость iPhone SE2 составит около 400 долларов, а предзаказы на устройство откроются в день анонса.