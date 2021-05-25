iPhone SE Plus показали на качественных рендерах

Китайские профильные СМИ опубликовали новые данные об iPhone SE 3 или iPhone SE Plus. Эти смартфоны, судя по всему, получат совершенно новый дизайн и разные цвета. При этом отмечается, что рендеры, опубликованные в сети, отчасти созданы на базе утечек, а отчасти — придуманы дизайнерами. Потому доверять им на 100% не стоит.

Судя по изображениям, у смартфона не будет «моноброви», вместо него используется врезанная в экран камера на 7 МП, как у многих Android-устройств.

Рамка по периметру экрана имеет одинаковую ширину, а разговорный динамик прячется в ней. Основная камера одинарная на 12 МП, но гораздо крупнее. Ей приписывают оптический стабилизатор, эффекты и прочее.

Внутри будет располагаться процессор Apple A13 или A14, а корпус защитят по стандарту IP67. Наверняка будет хотя бы 4 ГБ ОЗУ, ведь у iPhone 13 обещают до 8 ГБ оперативной памяти.

Как ожидается, новинка выйдет весной 2022 года, хотя точны данных пока нет. Зато сообщается, что iPhone SE 3 выпустят в разных цветах.

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