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Новости

iPhone SE Plus может получить двойную камеру, крупный экран и модем 5G

Инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо поведал новые данные о будущем смартфоне iPhone SE следующего поколения. Похоже, что речь идёт об iPhone SE Plus.

Утверждается, что новинка получит сенсор Touch ID, хотя он может «переехать» на боковую грань. Также новинке приписывают 6,06-дюймовый экран неизвестного разрешения, двойную основную камеру и модем 5G.

Пока не сообщается, на основе какого смартфона он может быть создан. Оригинальный iPhone SE внешне копировал iPhone 5, а модель 2020 года — iPhone 8. По слухам, новинка может внешне повторять Xr или Xs, однако второе вероятнее. Весь в Xr нет двойной камеры.

Ожидается, что iPhone SE Plus представят миру в будущем году.

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Источник:
GizChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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