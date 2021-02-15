iPhone SE Plus и SE 3 получат корпуса от iPhone 11

В этом году компания Apple выпустит новый смартфон iPhone SE Plus, который получит дизайн от iPhone 11. Однако он же будет использоваться и в iPhone SE 3, который появится в будущем году.

Новинка 2021 года приписывают ЖК-экран, две 12-мегапиксельные камеры, а также поддержку системы оптической стабилизации изображения. В качестве процессора обещают Apple A14. Сканер отпечатка будет на боковой панели, также обещан FaceID. А вот в модели 2022 года экран будет уже OLED, сканер будет располагаться в дисплее.

Для удешевления Apple уберёт из iPhone SE Plus модем 5G. Цена при этом стартует с 500 долларов.