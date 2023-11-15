iPhone SE 4 показали на рендерах: одна камера, корпус iPhone 14 и Action Button

По слухам, Apple на протяжении некоторого времени работает над четвертым поколением iPhone SE. Никаких официальных подробностей относительно нового смартфона раскрыто не было, однако на днях в сети появились концептуальные рендеры iPhone SE 4, сделанные на основе утечек.

Прежде всего глаза бросается дизайн смартфона, который похож на iPhone 14. Согласно слухам, Apple увеличит дисплей «бюджетного» устройства с 4,7” (iPhone SE 3) до 6,1”. Пока неясно, будет ли новый OLED-экран поддерживать технологию ProMotion 120 Гц. В новых устройствах «купертиновцы» отказываются от «челки», однако, iPhone SE 4, скорее всего, сохранит её.

Между тем, на задней панели, установлен один датчик камеры, которая, по слухам, будет иметь разрешение 48 Мп. Одним из самых больших изменений является также многофункциональная кнопка Action Button, дебютировавшая в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в этом году, а также порт USB Type-C.

Ожидается, что iPhone SE 4 выйдет в конце 2024 или начале 2025 года и будет стоить в районе $500 (~45500 рублей).