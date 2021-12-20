iPhone SE 3 скоро запустят в производство

Китайские источники со ссылкой на утечки в цепочке поставок сообщают, что Apple собирается в ближайшее время начать тестовое производство смартфонов iPhone SE 3. Если это правда, то новинка вполне может выйти на рынок уже весной.

По данным СМИ, несколько поставщиков в цепочке поставок компании из Купертино уже готовы отгружать компоненты для новых смартфонов.

На данный момент о новинке известно немало. Ей приписывают 4,7-дюймовый ЖК-экран Retina HD, процессор Apple A15 и 3 ГБ оперативной памяти. А вот версия Plus может получить 4 ГБ оперативной памяти и, возможно, иной дизайн. К слову, iPhone SE 3 приписывают аппаратную кнопку Home. Помимо этого, у него будет одиночная основная камера на 12 МП.

На данный момент цена не сообщается, но аналитики считают, что она составит порядка 400-500 долларов в зависимости от объёма памяти.