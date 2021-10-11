iPhone SE 3 может получить новый дизайн

Китайские источники по-прежнему публикую разные слухи о будущем iPhone SE нового поколения или iPhone SE 3. Ранее говорилось, что новинка получит железо от iPhone 13 и корпус от iPhone 8. Но теперь появилась информация, что дизайн всё-таки могут изменить.

Новинку оснастят 6,1-дюймовым ЖК-экраном с чёлкой. При этом смартфон будет похож (или даже будет копировать iPhone 11). Также ему приписывают защиту от пыли и воды по стандарту IP67. А ещё там может быть модем 5G.

По поводу железа точных данных нет, однако источник считает, что новинка получит процессор от iPhone 13. При этом наличие чёлки указывает на сканер лица Face ID. Другие спецификации, к сожалению, можно лишь предполагать.

Выход новинки ожидается весной 2022 года, ориентировочные цены составят 500-700 долларов (35-50 тысяч рублей).