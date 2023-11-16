На iPhone появится поддержка продвинутых сообщений формата RCS

В 2024 году iPhone получит поддержку RCS – продвинутого аналога SMS. Сообщения будут поддерживаться на iOS.

RCS обеспечивает большие возможности, чем SMS, включая групповые чаты и обмен файлами высокого разрешения. Он также обеспечивает кросс-платформенность, позволяя пользователям с разными ОС общаться и обмениваться файлами.

Компании, такие как Google и Samsung, призывали Apple поддержать RCS, но компания ранее отказывалась, утверждая, что пользователям iPhone хватает iMessage.

Вполне вероятно, что Apple добавит поддержку RCS на iPhone из-за требований антимонопольного закона о цифровых рынках (DMA), который был принят в ЕС в 2022 году.