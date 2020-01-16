iPhone может выйти без разъёма Lighting в 2021 году

Apple может убрать порт Lighting в одной модели iPhone, которая выйдет в 2021 году.

По мнению аналитика Barclays, компания откажется от стандартного разъёма, а также уберёт из стандартной комплектации проводные наушники EarPods. Сделав это, Apple собирается повысить спрос на свою беспроводную гарнитуру AirPods.

В новых iPhone 12 появится обновленная система TrueDepth с усовершенствованной технологией Face ID. Старшая модель iPhone 12 Pro может получить 6 ГБ оперативной памяти и камеру с 3D-сканером.

На днях европейская комиссия собиралась поднять вопрос о едином разъёме в электронных устройствах. Если закон будет принят, то Apple придётся использовать в новых устройствах порт USB Type-C.