Apple могут обязать выпустить iPhone с USB-C

Европейская комиссия может заставить Apple использоваться в новых устройствах порт USB Type-C. Таким образом iPhone может лишиться фирменного разъёма Lightning, который на самом деле уже устарел.

Если ранее комиссия поощряла всех производителей электроники за использование одинаковых разъёмов, то теперь это может перейти на законодательный уровень.

Первое согласование по данному вопросу должно произойти на ближайшем заседании. Если решение будут единогласным, то Apple придётся принять это решение и начать выпускать iPhone c поддержкой порта USB Type-C.

Ранее Еврокомиссия добилось сократить количество разнообразных разъёмов, которых насчитывалось около 30 по состоянию на 2009 год. Сейчас “других” разъёмов всего три.

Apple уже высказывалась против подобного регулирования. По их мнению такое решение будет тормозить инновации и окажется вредным для пользователей и окружающей среды.

Однако устройства с разъёмами USB Type-C у Apple уже есть. Достаточно взглянуть на последние версии ноутбука MacBook и планшеты iPad Pro.