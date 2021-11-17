Старые iPhone могут остаться без приложений — всё дело в App Store

Компания Apple обновила приложение App Store до версии 5.14, что можно привести к проблемам у многих пользователей. Суть в том, что это приложение поддерживает только операционные системы iOS 14 или iOS 15. Более ранние версии просто не смогут запустить магазин и, как следствие, обновить программы или установить новые.

Информация поступила от китайских источников, которые также уточнили некоторые аспекты новой версии. Утверждается, что App Store 5.14 поддерживает более персонализированный алгоритм подбора приложений, что позволит ему лучше рекомендовать те или иные программы для пользователя.

Как отмечается, новая система анализирует те программы, которые уже установлены на смартфон и, исходя из этого, рекомендует аналогичные программы. Также в расчёт берутся данные на синхронизированных с iPhone устройствах.

Пока неясно, будет ли такое решение безопасным, поскольку App Store, фактически, сканирует память смартфона.