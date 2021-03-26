iPhone 6 и iPhone 5s получили обновление iOS

Apple выпустила обновление iOS 14.4.2 и iOS 12.5.2 для всех желающих. Если первый апдейт предназначен для современных устройств, то iOS 12.5.2 уже могут установить владельцы iPhone 6, iPhone 5s, iPad mini 3, iPad Air первого поколения и iPod touch 6.

Каких-либо подробностей об изменениях нет, кроме того, что апдейт приносит обновление безопасности и улучшает стабильность.

Размер iOS 12.5.2 составляет всего 150 Мб и доступен из раздела Настройки -> Основные -> Обновление ПО.