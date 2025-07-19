Инсайдер: ёмкость батареи iPhone 17 Air не превышает 3000 мАч

Ёмкость аккумулятора ультратонкого iPhone 17 Air «не превышает 3000 мАч», но в режиме энергосбережения его должно хватить на день. Об этом рассказал инсайдер Instant Digital.

Эта свежая утечка согласуется с сообщением корейского портала Naver, который сообщал о батарее всего на 2800 мАч.

Для сравнения, ожидаемая ёмкость аккумулятора iPhone 17 Pro Max составит 5000 мАч. Он сможет проработать на одном заряде около 35 часов или даже больше. А базовый iPhone 17, по слухам, получит батарею примерно на 3500 мАч.