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iPhone 17 Air удивит не толщиной, а батареей — и это в плохом смысле

Устройство станет самым тонким в линейке iPhone, но с возможными жертвами в автономности.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 15:33

По данным корейского портала Naver, Apple планирует оснастить iPhone 17 Air батареей ёмкостью всего 2800 мА·ч. Устройство при этом будет сверхтонким — всего 5,5 мм, что оправдывает название Air, но ставит под сомнение реальное время автономной работы.

Для сравнения, даже оригинальный Galaxy Z Flip (2020 год) имел 3300 мА·ч, а Galaxy S25 Edge от Samsung, при толщине 5,8 мм, получил аккумулятор на 3900 мА·ч.

Впрочем, источники утверждают, что Apple может использовать высокоплотные батареи нового поколения, что теоретически даст прирост реальной ёмкости на 15–20%. Но насколько это поможет в реальной жизни — покажут только тесты.

Ожидаемые характеристики iPhone 17 Air:

  • Экран: 6.6”, Dynamic Island
  • Частота: 120 Гц (впервые для всех iPhone 17)
  • Процессор: A19
  • Подключение: Wi-Fi 7
  • Фишки: новая прочная защита стекла, кнопка управления камерой
  • Вес: около 145 г — один из самых лёгких смартфонов в линейке

iPhone 17 Air будет позиционироваться как более доступная альтернатива iPhone 17 Pro.

Ожидается, что вся серия iPhone 17 (включая Air, 17 Pro и 17 Pro Max) выйдет в сентябре–октябре 2025 года.

Ранее стало известно, что Apple выпустит чехол-батарею для будущего iPhone 17 Air.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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