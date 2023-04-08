iPhone 15 Pro с титановой рамкой показали на новых рендерах

iPhone 15 Pro снова появился на рендерах. Теперь журналисты 9to5mac воссоздали грядущий смартфон на основе CAD-чертежей.

Новинке iPhone 15 Pro приписывают титановую рамку, закругленные углы и отказ от физических кнопок. Ширина экранных рамок уменьшится с 2,1 до 1,55 мм. Габариты смартфона —146,47 x 70,57 x 8,24 мм.

Также предполагается, что выступ камеры станет еще больше. По слухам, Pro-версии оснастят новой сенсорной технологией, которая “будет улавливать больше света и уменьшать чрезмерную или недостаточную экспозицию при определенных настройках”.

Еще одним нововведением станет порт USB-C вместо привычного Lighting. Однако, этот апгрейд ожидается во всех смартфонах серии, включая базовые iPhone 15 и 15 Plus.