iPhone 15 Pro получит «твердотельные кнопки»

Компания Apple планирует заменить механические кнопки на новые. Это касается iPhone 15 Pro. Судя по данным инсайдера Минга-Чи Куо, там появятся некие «твердотельные кнопки», которые будут работать от вибромоторов Taptic Engine.

В плане дизайна и размещения ничего не изменится, но технически это будет полный аналог кнопок из iPhone 7 и iPhone 8. По словам Куо, «твердотельные кнопки» смогут обеспечить очень реалистичную обратную связь, имитируя настоящее нажатие.

Ранее Куо уже утверждал, что Apple откажется от физических кнопок в iPhone 15 Pro. Теперь это подтверждается новыми данными. При этом нужно понимать, что это пока лишь версия. Точные данные мы узнаем только во время осеннего анонса.

Ранее сообщалось, что iPhone 15 Pro может стоить дороже iPhone 14 Pro.