iPhone 15 Pro получит до 8 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти

Если вы хотели версию iPhone 15 на 2 ТБ, то придётся покупать два экземпляра. Все дело в том, что Apple не изменит количество встроенной флеш-памяти в грядущих смартфонах. На выбор будут доступны модели на 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ.

По информации издания MacRumors, объём оперативной памяти iPhone 15 Pro может составить 6 и 8 ГБ в зависимости от объёма хранилища. Apple уже практиковала что-то подобное в своих планшетах iPad.

Презентация iPhone 15 и других новинок Apple состоится уже сегодня в 20:00 по Мск. Следить за ней можно будет на страницах The GEEK и в прямом эфире в нашем Телеграм-канале.