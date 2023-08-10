iPhone 15 Pro получит 6 ГБ ОЗУ и улучшенный графический процессор

Согласно информации, опубликованной инсайдером с ником URedditor в X (Twitter), будущие модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут оснащены 6 ГБ оперативной памяти.

По тем же данным, чип A17 в этих моделях будет работать на более высокой частоте, составляющей 3,7 ГГц, в то время как чип A16, который используется в iPhone 14 Pro, имеет частоту 3,46 ГГц. Новый чип A17 будет включать 6-ядерный процессор и 6-ядерную графику, что представляет собой улучшение по сравнению с A16, в котором присутствует всего 5 графических ядер.

Процессор A17 будет доступен только для моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. В то время как для iPhone 15 и iPhone 15 Plus планируется использование прошлогоднего чипа A16, который сейчас применяется в iPhone 14 Pro.