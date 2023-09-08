iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут лучше работать в режиме многозадачности

Череда «утечек» по грядущим iPhone продолжается. Сегодня исследовательская компания TrendForce сообщила какие варианты памяти будут доступны в смартфонах iPhone 15 серии.

По словам источника, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max предложат те же варианты хранилища 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб и 1 ТБ, что и их предшественники, но получат по 8 Гб оперативной памяти, для сравнения, у моделей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max этот показатель составляет 6 Гб. Увеличенный объём ОЗУ повысит производительность и поможет лучше работать смартфону в режиме многозадачности, дольше не выгружая приложения из памяти. Кроме этого, сообщается, что младшие модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оснащены 6 Гб оперативной памяти.

TrendForce заявляет, что в США цена базового iPhone 15 Pro составит 999 долларов (98 350 ₽), как и у iPhone 14 Pro. Но ценна на iPhone 15 Pro Max будет начинаться с 1199 долларов (118 000 ₽), что на 100 долларов больше, чем стоимость iPhone 14 Pro Max.

Презентация смартфонов iPhone 15 серии состоится 12 сентября, мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн, а мы своевременно опубликуем материалы по новинкам на нашем сайте и в Telegram-канале The GEEK.