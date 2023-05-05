Поставщик Apple подтвердил отказ от новых кнопок громкости в iPhone 15 Pro

Компания Cirrus Logic, которая является одним из поставщиков Apple, сообщила, что в новых iPhone 15 Pro не будет изменений с кнопками регулировки громкости. Ранее были слухи, что купертиновцы заменят физические на твердонакопительные.

Cirrus Logic упомянула, что продукт обсуждался и был запланирован к внедрению на осень 2023 года. Но теперь в эти сроки на рынок новинка не выйдет.

Популярный инсайдер Мин-Чи Куо тоже сообщал, что твердонакопительных кнопок, как первоначально предполагалось, не будет из-за «нерешенных технических проблем перед массовым производством». Возможно, Apple реализует их в iPhone 16 Pro, но пока об этом ничего не известно.