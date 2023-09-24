Старые модели iPhone превосходят iPhone 15 Pro по автономной работе

На YouTube-канале Mrwhosetheboss опубликовано видео с тестом автономной работы новых iPhone. Согласно результатам теста, iPhone 15 Pro продемонстрировал наименее впечатляющую автономность, проработав всего 9 часов 20 минут. Второе место по продолжительности работы занял iPhone 14, который выдержал 9 часов непрерывного использования.

Новый iPhone 15 находится на третьем месте, отключившись после 9 часов 56 минут эксплуатации. За ним идут iPhone 14 Pro Max с результатом в 10 часов 54 минут и iPhone 13 Pro Max, который проработал 11 часов 19 минут.

Самыми долгоиграющими моделями оказались iPhone 15 Pro Max, который удержался в рабочем режиме целых 11 часов 41 минут и iPhone 15 Plus, имеющий внушительные 13 часов 19 минут работы.

Тест автономности проводился следующим образом: каждый час на смартфонах запускалось различное приложение, включая TikTok, Spotify, ChatGPT, Zoom, YouTube, Камера и несколько игр, с последующей их сменой.