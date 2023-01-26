iPhone 15 получит новый Wi-Fi 6E с частотой 6 ГГц

Аналитики Barclays Блейн Кертис и Том О’Мэлли сообщили, что в iPhone 15 появится новый стандарт Wi-Fi 6E с частотой 6 ГГц. Распространится это нововведение на всю линейку или только Pro-версии — неизвестно.

Сейчас этим стандартом Apple наделила новые iPad Pro, MacBook Pro и Mac mini.

Wi-Fi 6 работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, а Wi-Fi 6E также работает в диапазоне 6 ГГц. Последний обеспечивает более высокую скорость связи, меньшие задержки и помехи от сигнала.