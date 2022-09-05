Стали известны цены и параметры всех моделей iPhone 14

Презентация Apple состоится уже в эту среду и по всей видимости компания не смогла сохранить секретность о грядущих новинках. Таким образом в китайской соцсети Weibo появились параметры всех моделей iPhone 14, а также их стоимость.

Если верить инсайдерской фотографии, то Apple готовит нам четыре версии нового смартфона: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Компактного iPhone mini в этом списке нет, так как компания отказалась от его выпуска.

По параметрам вес iPhone 14 Pro Max составляет 255 грамм, что на 17 грамм больше, чем iPhone 13 Pro Max. Для сравнения вес недавно представленного Xiaomi Mix Fold 2 составляет 262 грамма.

Базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus получат прошлогодний процессор Apple A15 и камеру с разрешением 12 Мп, а iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станут обладателями «свежего» Apple A16 и 48-мегапиксельной камеры. Все четыре смартфона будут оснащаться 6 ГБ оперативной памяти.

Стоимость iPhone 14 с экраном диагональю 6,1 дюйма составит $965, а iPhone 14 Plus обойдётся покупателям в $1065. Стоимость флагманской линейки iPhone 14 Pro и iPhone Pro Max составит уже куда больше – $1425 и $1575 соответственно.

Подтвердятся все эти данные или нет, узнаем уже в эту среду. Также на презентации ожидается анонс наушников AirPods Pro 2 и смарт-часов Apple Watch Series 8.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!