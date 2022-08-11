Представлен тонкий и гибкий Xiaomi Mix Fold 2

Компания Xiaomi во время сегодняшнего мероприятия представила второе поколение складного смартфона Xiaomi Mix Fold. Главной его особенностью стал максимально тонкий корпус всего в 5.4 мм в разложенном состоянии, а также коллаборация с Leica.

Xiaomi Mix Fold 2 – стал абсолютно новым смартфоном компании, как во внешнем виде, так и внутри. Снаружи у него 6,56-дюймовой AMOLED E5 с разрешением Full HD+, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus. Внутри 8,02-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2160х1914 пикселей с частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Толщина смартфона в сложенном состоянии составляет 11,2 мм, а в разложенном — всего 5,4 мм. Общий вес девайся 262 грамма. Для реализации компактности, Xiaomi создала новый шарнир, который тоньше и легче предыдущего. В сложенном состоянии половины устройства плотно прилегают друг к другу без какого-либо зазора.

Работает аппарат на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Также есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт: 10 минут до 38% и 40 минут до 100%.

Xiaomi Mix Fold 2 будет продаваться в трёх модификациях:

Xiaomi Mix Fold 2 – 12 + 256 ГБ — $1335;

Xiaomi Mix Fold 2 – 12 + 512 ГБ — $1484;

Xiaomi Mix Fold 2 – 12 ГБ + 1 ТБ — $1781.

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