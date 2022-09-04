Apple начала продавать восстановленный iPhone 12 mini

До презентации iPhone 14 осталось всего несколько дней, а Apple решила обновить фирменный онлайн-магазин восстановленными моделями iPhone 12 mini. По слухам, миниатюрные iPhone исчезнут навсегда.

Как это обычно бывает, восстановленные iPhone оснащаются новой батареей, новым корпусом и новой коробкой со всей документацией и кабелем Lightning. Кроме того, действует официальная годовая гарантия.

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Стоимость восстановленного iPhone 12 mini начинается от $529 (~ 32 тыс. руб) за версию на 64 ГБ и доходит до $659 (~ 40 тыс. руб) за модель с 256 ГБ памяти.

Напомним, что большинство авторитетных инсайдеров заявляли, что в этом году Apple отказалась выпускать 5,4-дюймовый iPhone mini в пользу огромного 6,7-дюймового Plus.

Впервые iPhone 12 mini был представлен в 2020 году. Вслед за ним дебютировал iPhone 13 mini. Видимо в Apple посчитали, что такой форм-фактор недостаточно популярен у пользователей и отказались от выпуска третьей версии «компактного» смартфона.

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