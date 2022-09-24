Apple сокращает производство iPhone 14

Apple сокращает производство базовых iPhone 14, хотя с момента их официального выхода прошло меньше месяца. По словам популярного аналитика Мин-Чи Куо, компания оказалась не готова к такому низкому спросу на эту модель.

Сообщается, что на крупном китайском заводе Foxconn наращивают производство iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, а вот iPhone 14 значительно сократится в поставках.

Причины очевидны — iPhone 14 мало чем отличается от iPhone 13. В новинке нет ни важных изменений «внутри» ни в дизайне. Все самые главные преимущества достались Pro-версиям: 48-мегапиксельная камера, дисплей Dynamic Island, процессор A16 Bionic, поддержка Always On Display и многое другое.

Кстати, совсем скоро iPhone 14 начнут собирать в Индии. Обычно поставки оттуда начинались, когда новый смартфон хоть немного устаревал.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!