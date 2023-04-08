Блогер представил уникальный iPhone 14 Pro Max Wylsacom Edition с подсветкой логотипа Apple

Популярный российский блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, удивил своих подписчиков новым кастомизированным смартфоном iPhone 14 Pro Max Wylsacom. Эта необычная версия айфона имеет множество изменений.

Во-первых, задняя часть корпуса выполнена из мраморного карбона, который используется в самолётостроении. Во-вторых, на задней части расположена подсветка логотипа Apple, а также подпись Валентина и его псевдоним Wylsacom. По словам блогера, подсветка выполнена максимально приглушенно, чтобы телефоном было удобно пользоваться в помещениях с плохим освещением.

Но это не все. Под задней крышкой рядом с блоком камер размещен платежный стикер МТС Pay Tag, который был представлен в феврале 2023 года. Такое решение позволяет добавить до 5 банковских карт (любого банка) и пользоваться бесконтактной оплатой.

В комплектации к смартфону предусмотрены наушники AirPods Pro 2, два кабеля USB Type C — Lightning и фирменный зарядный блок на 20 Вт.

В техническом плане это стандартный iPhone 14 Pro Max на 512 ГБ. Однако из-за своей уникальности и ограниченности тиража, цена на iPhone 14 Pro Max Wylsacom Edition начинается от 334 000 рублей. Будет выпущено всего 10 подобных устройств, так что это действительно будет эксклюзивная вещь для коллекционеров и поклонников Wylsacom.