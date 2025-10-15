MagicOS 10 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств HONOR

15 октября компания HONOR провела в Китае большую презентацию, на которой помимо флагманской серии смартфонов Magic 8, представила новую оболочку MagicOS 10 на базе Android 16.

Что нового в MagicOS 10?

Ключевым визуальным обновлением MagicOS 10 стал «стеклянный» дизайн в стиле iOS 26. Разработчики утверждают, что «новый прозрачный стиль легко читается». Кроме того, пользователи смогут настраивать степень прозрачности, чтобы сделать оформление более персонализированным.

Что касается новых функций, то ставка сделана на ИИ-возможности и обновление ассистента YOYO, которого можно быстро вызвать отдельной многофункциональной кнопкой. В частности, ее получили новые смартфоны Magic 8 и Magic 8 Pro.

После нажатия YOYO анализирует изображение с камеры и распознает объекты в реальном времени. Например, он может подсказать, как выбрать самый спелый фрукт, предлагает рецепты по имеющимся ингредиентам, дает советы по уходу за одеждой и помогает планировать поездки или покупки.

Ассистент умеет сохранять «фрагменты жизни» — заметки, идеи, фото — и собирать из них персональную базу знаний, к которой потом можно быстро обратиться.

Кроме того, появилась система Unbounded Intelligent Connection. Она улучшает взаимодействие с другими устройствами, в частности iPhone и Apple Watch. HONOR обещает простой обмен файлами и общую синхронизацию сервисов. При этом часть функций будет разворачиваться постепенно, а поддержка тех или иных возможностей зависит от модели устройства.

Какие смартфоны и планшеты HONOR обновятся до MagicOS 10?

После презентации компания HONOR опубликовала дорожную карту развертывания MagicOS 10. Первыми смартфонами, которые получат систему «из коробки», станут новейшие Magic 8 и Magic 8 Pro.

В октябре 2025 года к ним присоединятся:

HONOR Magic V5;

HONOR Magic6 Ultimate Edition;

HONOR Magic7 RSR | Porsche Design;

HONOR Magic6 Pro;

HONOR Magic7 Pro;

HONOR Magic6;

HONOR Magic7;

HONOR 400 Pro;

HONOR GT Pro;

HONOR 400;

HONOR Magic6 RSR | Porsche Design;

HONOR MagicPad 3.

В ноябре 2025 года:

HONOR Magic V3;

HONOR Magic5 Pro;

HONOR Magic Vs3;

HONOR Magic5;

HONOR Magic5 Ultimate Edition;

HONOR Pad GT2 Pro.

В декабре 2025 года:

HONOR Magic V2 RSR | Porsche Design;

HONOR Pad GT Pro;

HONOR Magic V2 Ultimate Edition;

HONOR Pad GT;

HONOR Magic V2;

HONOR Pad V9;

HONOR MagicPad 2.

В первом квартале 2026 года:

HONOR Magic V Flip2;

HONOR 100 Pro;

HONOR Magic V Flip;

HONOR 100;

HONOR Magic Vs2;

HONOR 90 GT;

HONOR Magic Vs Ultimate Edition;

HONOR Power;

HONOR Magic Vs;

HONOR X70;

HONOR 300 Ultra;

HONOR X70i;

HONOR 300 Pro;

HONOR X60 GT;

HONOR 300;

HONOR Pad 10;

HONOR GT;

HONOR Pad X9 Pro;

HONOR 200 Pro;

HONOR Pad X9;

HONOR 200.

Важно: данный график обновления актуален для китайских версий устройств.