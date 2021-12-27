iPhone 14 Pro без «чёлки» показали на качественных рендерах

Всё больше источников сообщает, что новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся памятной «чёлки». И вот в сети появились качественные рендеры новинки, которые показывают, как могут выглядеть новые смартфоны из Купертино.

Судя по изображениям, новинки получат вырезы под селфи-камеры. А вот основные камеры не будут выступать из корпуса на тыльной панели. Судя по утечкам, смартфоны получат OLED-дисплеи типа LPTO с переменной частотой обновления. Их будут производить Samsung и LG.

Ранее инсайдер Джон Проссер сообщил, что смартфоны будущей линейки лишатся «моноброви». Позже это подтвердил Росс Янг, который уточнил, что систему Face ID перенесут под экран.

Марк Гурман из Bloomberg и другие ранее подтверждали, что новые смартфоны будут полностью переработаны по сравнению с текущей линейкой.