Крупный iPhone 14 Plus мог выйти под названием iPhone 14 Max

В сентябре текущего года Apple представила четыре новых смартфона: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max. Всё бы ничего, но инсайдеры до последнего называли iPhone 14 Plus, как 14 Max.

В этом есть несколько причин и присутствует логика: дисплей, который по габаритам аналогичный Pro Max. Однако появились данные, что Apple изменила название iPhone 14 Plus в самый последний момент. На это указывают сразу несколько вещей.

Если перейти на страницу службы поддержки «Идентифицируйте свой iPhone», а далее перейти в раздел iPhone 14 Plus и открыть в новой вкладке или сохранить изображение iPhone 14 Plus, то файл будет иметь название iphone-14-max-colors.png.

Также на странице с декларациями о соответствии ранее значилась несуществующая модель — iPhone 14 Max. Сейчас эту ошибку уже исправили.

По всей видимости, Apple долго выбирала конечное название для своей «базовой» модели, а чтобы не было путаницы с Pro Max, было решено остановится на существующем названии.

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