iPhone 14 Plus перегревается в играх

Сегодня начались глобальные продажи iPhone 14 Plus. Теперь блогеры могут размещать обзоры и высказывать своё мнение о новинке от Apple.

Так, автор канала Golden Reviewer решил провести тестирование iPhone 14 Plus в достаточно требовательной игре Genshin Impact и результаты его разочаровали.

Смартфон смог выдержать всего 5 минут игры на максимальной графике с 60 FPS. После этого процессор начал нагреваться и снижать производительность от 30 до 43 FPS.

Напомним, что большинство блогеров хвалило систему охлаждения смартфона и его работу на прошлогоднем процессоре A14 Bionic. Увы, всё оказалось наоборот.

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